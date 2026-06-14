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رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: طی سال ۱۴۰۴، یکهزار و ۶۱۱ پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان در استان زنجان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ احسان ذبیحیان گفت: با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و طی سال گذشته با صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان برای دانشآموختگان این حوزه و عضو سازمان مذکور، زمینه اشتغال یکهزار و ۶۱۱ نفر در بخش ساختوساز فراهم شد.
وی افزود: به منظور تسهیل اشتغال مهندسان، کاردانان فنی و معماران تجربی، طی سال گذشته برای یکهزار و ۳۸۷ نفر پروانه حقیقی، ۶۹ پروانه دفتر طراحی تکنفره و چندنفره، ۸۹ پروانه حقیقی سازندگان مسکن، ۱۳ پروانه حقوقی سازندگان مسکن، ۲۱ پروانه معماران تجربی و کاردانان فنی ساختمان، ۱۷ پروانه آزمایشگاه و ۱۵ پروانه حقوقی طراحی و نظارت صادر یا تمدید شده است.
رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: از مجموع افراد یادشده، ۱۸۹ نفر برای نخستینبار موفق به دریافت پروانه اشتغال شده و امکان فعالیت در حوزه ساختمان برای آنها ایجاد شده است.
ذبیحیان با اشاره به تنوع پروانههای اشتغال در حوزه ساختمان، افزود: صدور پروانههای اشتغال در ۱۸ عنوان و صلاحیت مختلف انجام میشود و پروانه اشتغال اشخاص حقیقی در هفت رشته عمران، معماری، مکانیک، برق، ترافیک، شهرسازی و نقشهبرداری و در صلاحیتهای نظارت، طراحی، محاسبه و اجرا صادر میشود.
وی با بیان اینکه برای اشخاص حقوقی نیز پروانه اشتغال در زمینههای طراحی، نظارت و اجرای ساختمانها صادر میشود، گفت: همچنین متقاضیان ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزههای بتن، ژئوتکنیک و جوش نیز میتوانند پروانه اشتغال دریافت کنند.
رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان تأکید کرد: متقاضیان فعالیت در حوزه انبوهسازی پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز به انجمن صنفی سازندگان انبوه مسکن و ساختمان استان، نیز میتوانند نسبت به دریافت پروانه اشتغال به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سپامک اقدام کنند.