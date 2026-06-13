مسافران و گردشگران تابستانی با حضور در پل زمانخان سامان چهارمحال و بختیاری از آب و هوای خوش و مناظر بکر این شهرستان بهره می‌برند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ساختمان این پل در دوره صفویه در زمان یکی از روسای طوایف قشقایی بر روی رودخانه زاینده‌رود بصورت دو دهنه طاق قوسی به طول ۲۲ متر و به عرض پنج متر و به ارتفاع ۱۳ متر در سال ۱۰۲۲ هجری قمری بنا گذاشته شده است.

این بنا برروی صخره‌های سنگی طبیعی با مصالحی از آجر با ملات گچ و خاک در تمام بدنه و طاق‌ها و همچنین سنگ در پایه‌های آن ساخته شده است.

پل تاریخی "زمانخان" در فهرست آثار ملی ثبت شده است و در فاصله ۲۹ کیلومتری شمال شهرکرد و ۵ کیلومتری شهر سامان واقع شده است.

شهرستان سامان نیز به عنوان قطب گردشگری استان و کشور، قابلیت‌ها و پتانسیل زیادی ازنظر طبعیت گردی، قایقرانی در آب‌های خروشان و روستاگردی دارد.

هوای پاک و دلنشین کوهستانی باوجود ۸۰۰ جاذبه گردشگری، تاریخی، ورزشی و مذهبی و قرار گرفتن این استان در مسیر ارتباطی فلات مرکزی و محل اتصال استان‌های مرکزی به جنوبی موجب حضور گردشگران و اقامت آنان در استان چهارمحال و بختیاری شده است.