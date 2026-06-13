معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز چهاردهمین سوگواره ملی احلی من العسل» در استان خبر داد.

فراخوان سوگواره سراسری احلی من العسل در چهارمحال و بختیاری

فراخوان سوگواره سراسری احلی من العسل در چهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بوگری گفت: چهاردهمین سوگواره سراسری "احلی من العسل" در دو بخش گردهمایی متمرکز در قالب دسته‌ها و هیات‌های دانش آموزی و پویش‌های معرفتی برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش تجمع متمرکز هیأت‌های دانش‌آموزی ششم محرم‌الحرام در سراسر استان برگزار می‌شود.

به گفته وی علاقمندان برای شرکت در بخش پویش از ۳۱ خرداد تا ۱۳ مرداد می‌توانند آثار هنری و ادبی خود را با سامانه fs.kermanedu.ir ارسال کنند.