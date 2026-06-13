\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0633\u0631\u0627\u0628 \u0632\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0633\u0644\u0647\u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0634\u0631\u0642 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0639\u0644\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f \u062c\u0648\u0627\u0646\u0645\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u06cc \u0633\u0631\u0633\u0628\u0632 \u0648 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f .\n\n\n\u00a0