به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی گفت: در پی رسیدگی به پرونده قاچاق ارز، مدیران این شرکت علاوه بر پرداخت هشت هزار میلیارد ریال جزای نقدی، به یک سال ممنوعیت از فعالیت نیز محکوم شدند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده چند سال طول کشید افزود: این قاچاق از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) جلفا کشف و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود که در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: اتهام متهم ردیف اول این پرونده، قاچاق ارز مداخله‌ای (دلار آمریکا) به نحو عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوز‌های لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز مانند عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات در سامانه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: اتهام متهمان ردیف دوم و سوم نیز مشارکت در قاچاق ارز مداخله‌ای (دلار آمریکا) به نحو عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوز‌های لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز مانند ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در سامانه است.

وی با اشاره به جزییات این پرونده یادآور شد: در این پرونده، شرکت متخلف مدیرعامل و شرکا به علت قاچاق ارز مداخله‌ای (دلار آمریکا) به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و رئیس هیات مدیره شرکت مذکور به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: همچنین این شرکت و شرکا به پرداخت بیش از چهار هزار میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی (حداقل مجازات مقرر قانونی) به موجب بند (الف) ماده یاد شده در مرتبه اول به ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال (حداقل مدت مقرر قانونی) نیز محکوم شد.