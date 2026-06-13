به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی به یک دستگاه ایسوز حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ نصراله دهقان بیان کرد: ماموران در بازرسی از این کامیون موفق شدند هفت هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را در این شهرستان کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی روانه دادسرا شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.