به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «فرهاد صیدی» رئیس اتاق تعاون استان ایلام، با اشاره به جمعیت مرزنشین استان اظهار کرد: از مجموع جمعیت ایلام، حدود ۲۲۰ هزار نفر در شهرستان‌های مرزی چوار، ایلام، مهران،دهلران و ملکشاهی زندگی می‌کنند نقش مهمی در پویایی اقتصادی و امنیت پایدار منطقه دارند.

وی افزود: مرزنشینان استان می‌توانند از مزیت تخفیف بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بهره‌مند شوند.

صیدی اضافه کرد: متقاضیان با مراجعه به دفاتر و مراکز تعیین‌شده برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده، امکان استفاده از این تسهیلات و مزایای بیمه‌ای را خواهند داشت.

رئیس اتاق تعاون استان ایلام با تأکید بر اهمیت توسعه پوشش بیمه‌ای در مناطق مرزی، از مشمولان خواست با مراجعه به مراکز مربوطه، از فرصت ایجادشده برای بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های صندوق بیمه روستایی استفاده کنند.