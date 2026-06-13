قطع سیستم روشنایی تونل کبیرکوه، یکی از مهم‌ترین محور‌های ارتباطی استان ایلام، موجب نگرانی رانندگان و مسافران شده و مسئولان از رفع مشکل در روز‌های آینده خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ با وجود بهره‌برداری از تونل راهبردی کبیرکوه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح های زیرساختی استان ایلام، نبود روشنایی مناسب و همچنین وجود شانه‌های خاکی و پرریسک همچنان از دغدغه‌های اصلی رانندگان و مسافران این مسیر است.

تونل کبیرکوه با طول حدود ۷ کیلومتر در هفت قطعه احداث شده ، در زمان بهره‌برداری از این طرح در آبان‌ماه ۱۴۰۳، روشنایی تونل شماره ۷ به‌عنوان طولانی‌ترین بخش تونل با طول ۴ هزار و ۷۶۵ متر تأمین شد، اما اکنون همان سیستم روشنایی نیز از مدار خارج شده و گلایه شهروندان و کاربران این مسیر را در پی داشته است.

«رامین عبداللهی» معاون مهندسی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، با اشاره به علت این مشکل گفت: کابل اصلی ۲۰ کیلوولت و ترانس تونل دچار نقص فنی شده‌اند و پیگیری برای رفع این مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با همکاری اداره برق و سازنده پست کامپکت، پیش‌بینی می‌شود مشکل روشنایی تونل ظرف چند روز آینده برطرف و شرایط ایمن‌تری برای تردد رانندگان فراهم شود.