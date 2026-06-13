به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وثوق نیا مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: اولیای دانش آموزانی که می خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده کنند از امروز به مدت یکماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی(سپند) ثبت کنند.

وی افزود: این سامانه به آدرس https://irtusepand.ir توسط اتحادیه های تابعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور طراحی شده است.