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مدیر عمل شرکت توزیع برق زنجان گفت: براساس گزارش شرکت توانیر، استان زنجان در رتبه نخست گزارش عملکرد نصب کنتورهای هوشمندسازی در سطح کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عادل کاظمی، با اشاره به اهمیت هوشمندسازی کنتورهای برق مشترکان گفت: کنتورهای هوشمند، اطلاعات مصرف مشترکان را به صورت برخط قابل مشاهده میکنند و با اجرای این طرح مشترکان نیز به سهولت میتوانند هر زمان میزان مصرف برق خود را بررسی و راهکارهای مناسب را برای پیشگیری از هدر رفت انرژی به کار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح هوشمندسازی، قطع یا کنترل مصرف مشترکان نیست افزود: هوشمندسازی کنتورهای برق یکی از گامهای اصلی ۱۴ مگاپروژه ابلاغی وزارت نیرو است و خوشبختانه، هماکنون مصرف برق مشترکان، اداری، صنعتی و کشاورزی در استان از طریق کنتورهای هوشمند به صورت لحظهای پایش میشوند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران توزیع استان زنجان، اکنون بیش از ۱۰۷ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان نصب شده و امید است بتوانیم این تعداد را تا پایان سال به ۱۳۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان برسانیم، تا با مدیریت درست میزان مصرف انرژی توسط مشترکان بتوانیم گام بلند دیگری برای کاهش ناترازی تولید و توزیع انرژی برداریم.