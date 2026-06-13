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پس از برگزاری نشست کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی مهاباد، نرخ خدمات کمباینداران برای فصل برداشت گندم و جو در سال زراعی جاری مشخص و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تعیین نرخ عادلانه خدمات کشاورزی و ایجاد توازن میان هزینههای کمباینداران و مطالبات گندمکاران، موضوع نشست اخیر کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی مهاباد بود.
در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان کشاورزان و فعالان حوزه ماشینآلات کشاورزی برگزار شد.
بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، از تعیین تکلیف نرخهای برداشت خبر داد و اظهار کرد: با هدف حمایت از تولید و رعایت انصاف، پس از بررسی دیدگاههای طرفین، قیمت نهایی برای کمباینهای کاهکوب در مزارع دیم، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر هکتار تعیین شد.
وی افزود: نرخ سایر ادوات و خدمات نیز به صورت درصدی بر اساس تعرفههای مصوب استخراج شده و به زودی به اطلاع کشاورزان میرسد.
رحمان امینی، مسئول واحد نظارت و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) مهاباد نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم رعایت نرخهای مصوب، تصریح کرد: فعالیت ناوگان برداشت در سطح شهرستان به صورت مستمر رصد میشود و با متخلفان احتمالی برخورد خواهد شد.
امینی خاطرنشان کرد: کشاورزان در صورت مشاهده هرگونه تخطی از قیمتهای ابلاغی، میتوانند برای طرح شکایت به صورت حضوری به واحد بازرسی اداره صمت مراجعه کنند و یا با سامانه رسیدگی به شکایات مردمی «۱۲۴» تماس بگیرند. وی اطمینان داد که به تمامی شکایات در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است در سال زراعی جاری، ۱۶۰ دستگاه کمباین عملیات برداشت گندم و جو را در مزارع شهرستان مهاباد بر عهده دارند.