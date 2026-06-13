معاون برق و انرژی وزارت نیرو از اعمال تخفیف تا ۳۰ درصدی برای مشترکان خانگی که ۱۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند خبر داد و همزمان، شرکت توانیر نسبت به قطع برق مشترکان پرمصرف در صورت عدم رعایت الگوهای مصرف هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،

تخفیف ۳۰ درصدی برای مشترکان کم‌مصرف برق

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد که مشترکان خانگی با ۱۰ درصد کاهش در میزان مصرف برق خود، می‌توانند از تخفیف قابل توجهی تا سقف ۳۰ درصد در قبوض خود بهره‌مند شوند. این اقدام در راستای مدیریت مصرف انرژی و تشویق به صرفه‌جویی در بخش خانگی صورت می‌گیرد.

هشدار قطع برق برای مشترکان پرمصرف

در همین حال، شرکت توانیر با صدور هشداری جدی، اعلام کرد که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف و بی‌توجهی به هشدارهای صادرشده، برق مشترکان پرمصرف بدون هیچ‌گونه تشریفات و اغماضی قطع خواهد شد. این هشدار نشان‌دهنده عزم جدی برای مدیریت پیک مصرف در فصل اوج بار شبکه برق است.

مجهز شدن ۱۱ میلیون مشترک پرمصرف به سیستم‌های محدودکننده انرژی

بر اساس اعلام شرکت توانیر، حدود ۱۱ میلیون مشترک پرمصرف برق تا پایان امسال به سیستم‌های محدودکننده انرژی مجهز خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح، حدود ۲۰۰۰ مگاوات از پیک مصرف برق کشور کاسته شود، که این امر نقش مهمی در پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ها خواهد داشت.

عرضه برق نیروگاه‌های کوچک مقیاس در بورس انرژی

در خبری دیگر از حوزه انرژی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از طراحی سازوکاری جدید با عنوان «شرکت‌های تجمیع‌کننده» خبر داد. این شرکت‌ها وظیفه تجمیع ظرفیت تولید نیروگاه‌های کوچک مقیاس و عرضه برق تولیدی آن‌ها را از طریق تابلوی سبز بورس انرژی بر عهده خواهند داشت. این اقدام گامی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل حضور تولیدکنندگان خرد در بازار انرژی است.

مصرف ۸ میلیارد لیتری آب کولرهای آبی در شبانه‌روز

در ادامه این بسته خبری، به میزان مصرف آب توسط کولرهای آبی پرداخته شد. طبق این گزارش، هر کولر آبی به طور متوسط روزانه حدود ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند. با فرض فعالیت تقریبی ۲۰ میلیون کولر آبی در سراسر کشور، مجموع مصرف آب این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز به رقم هشت میلیارد لیتر می‌رسد. این حجم عظیم آب، معادل پر کردن ۳,۲۰۰ استخر شنا با ابعاد المپیک در یک روز است که ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب را بیش از پیش نمایان می‌سازد.