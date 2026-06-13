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بیش از صد شب حضور مردم ایران در خیابانها، برای اعلام حمایت، وفاداری و ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوز و فشار دشمنان، رخدادی کمنظیر در تاریخ معاصر به شمار میرود. پدیدهای اجتماعی که نقشه بلندمدت ناامیدسازی و تفرقهافکنی دشمنان را نقش برآب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دشمنان در محاسبات بلندمدت خود، پروژهای را برای القای حس یأس و گسست اجتماعی طراحی کرده بودند تا با تکیه بر فشارهای اقتصادی و سیاسی، بدنه جامعه را نسبت به سرنوشت کشور بیتفاوت کنند. اما این «صد شب استقامت»، تمام نقشههای تفرقهافکنانه را نقش برآب کرد و نشان داد که پیوندِ مردم با هویت ملی و آرمانهای انقلابی، فراتر از فشارهای کوتاهمدت است.
معمولاً در مباحث امنیتی، «بازدارندگی» را در گروِ توانمندیهای سختافزاری و نظامی میدانند. اما ایران در این تجربه تاریخی، «بازدارندگیِ نرم» را به رخ کشید. حضورِ شبانهروزی مردم در صحنه، پیامی آشکار به طراحان تجاوز و تحریم بود: سدِ مستحکمی از اراده ملی وجود دارد که محاسباتِ تجاوزکارانه را برهم میزند.
نکته متمایزکننده این واقعه، «تداوم» آن است. در پدیدههای اجتماعی، هیجاناتِ لحظهای رایج است، اما تبدیلِ حمایت به یک «سنتِ شبانه» و استمرارِ آن برای بیش از صد روز، نشاندهنده یک بلوغ سیاسی و اجتماعی است که پیامدهای آن در معادلاتِ منطقهای و بینالمللی بسیار تعیینکننده خواهد بود.
در نهایت، این حضورِ معنادار، فراتر از یک رویدادِ تقویمی، به سرفصلی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد که ثابت کرد «مردم»، اصلیترین مؤلفه قدرت در برابر هرگونه فشارِ خارجی هستند. این قدرتِ بازدارنده، نه تنها توطئههای دشمن را بیاثر کرد، بلکه روحیه خودباوری و اتحاد ملی را برای گذار از دشواریها تقویت نمود.