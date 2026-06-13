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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی، بر ضرورت حکمرانی یکپارچه، توسعه دیپلماسی علمی، گسترش آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای توسعه طب ایرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست، با تأکید بر ضرورت اصلاح ادبیات رایج در این حوزه افزود: سالهاست بر استفاده از عنوان «طب ایرانی» به جای «طب سنتی» تأکید دارم؛ چرا که در ادبیات جهانی، مفهوم طب سنتی در بسیاری از موارد در تقابل با پزشکی مدرن معنا میشود، در حالی که طب ایرانی نه در تعارض با طب نوین، بلکه در تعامل و تکمیلکنندگی آن تعریف میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به لزوم توجه همزمان به ابعاد مختلف این حوزه گفت: طب ایرانی دارای چهار لایه و رکن اصلی شامل «حکمت»، «معرفت»، «صنعت» و «معیشت» است و هرگونه برنامهریزی و سیاستگذاری باید تمامی این ابعاد را به صورت متوازن مورد توجه قرار دهد.
خسروپناه، خاطرنشان کرد: هرگاه یکی از این ابعاد نادیده گرفته شود، فرآیند توسعه این حوزه با آسیب و عدم توازن مواجه خواهد شد. از این رو نگاه جامع و چند بعدی به طب ایرانی یک ضرورت راهبردی به شمار میرود.
«طب ایرانی» و «طب نوین» دو مسیر مکمل یکدیگر
وی در ادامه با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره نسبت میان طب ایرانی و طب نوین اظهار کرد: تعارض میان این دو حوزه نیازمند بازخوانی و گفتوگوی علمی است. اگر این موضوع به صورت دقیق بررسی شود، مشخص خواهد شد که در بخش عمدهای از حوزهها، این دو رویکرد نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر قرار دارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حوزه علوم پایه و فناوری، استفاده از دستاوردهای نوین علمی از جمله بیوشیمی، زیستشناسی، زیستفناوری و نانوفناوری میتواند به ارتقای اثربخشی طب ایرانی کمک کند. همچنین در حوزه مبانی نظری و حکمی نیز ظرفیتهای طب ایرانی میتواند در کنار پزشکی نوین مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری، درمان و خدمات بالینی نیز در بسیاری از موارد امکان بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای طب ایرانی و طب نوین وجود دارد و این دو رویکرد میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
توسعه آموزش تخصصی و تجاریسازی
حجتالاسلام خسروپناه، توسعه رشتههای دانشگاهی تخصصی را از الزامات پیشرفت این حوزه دانست و گفت: آموزشهای مهارتی اگرچه ارزشمند و ضروری هستند، اما به تنهایی نمیتوانند پاسخگوی نیازهای علمی کشور باشند. توسعه دورههای تحصیلات تکمیلی، تربیت پژوهشگران متخصص و حمایت از فعالیتهای علمی پیشرفته برای تولید دانش و فناوری در این حوزه ضروری است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجاریسازی تأکید کرد و افزود: شکلگیری زیستبوم نوآوری و فناوری در حوزه طب ایرانی مستلزم توجه همزمان به پژوهش، آموزش، کسبوکارهای دانشبنیان و بازارسازی است.
ضرورت تعیین نقش دستگاهها در اجرای سند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت نگاهداشت نهادی در اجرای برنامههای توسعهای گفت: تحقق اهداف حوزه طب ایرانی نیازمند مشارکت و هماهنگی مجموعهای از دستگاهها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط است.
وی تأکید کرد: در اسناد و برنامههای توسعهای باید سهم، وظایف و مسئولیت هر یک از دستگاهها به صورت شفاف مشخص شود تا امکان پیگیری و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.
«دیپلماسی علمی» لازمه مغفول توسعه طب ایرانی
حجتالاسلام خسروپناه، با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی طب ایرانی اظهار کرد: دیپلماسی علمی و فناورانه در این حوزه باید به صورت جدی دنبال شود. کشورهای مختلف از جمله هند و چین علاقهمند به همکاریهای علمی و دانشگاهی با ایران در حوزه طب ایرانی هستند و این ظرفیت میتواند زمینه توسعه تعاملات بینالمللی را فراهم کند.
وی افزود: تجربه حضور در دانشگاههای هند نشان داده است که مراکز علمی این کشورها علاقه فراوانی به آشنایی با مبانی حکمی و علمی طب ایرانی دارند و باید از این فرصت برای توسعه همکاریهای مشترک بهره گرفت.
ضرورت رویکرد جدی حکمرانی فراتر از تدوین سند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد حکمرانی در توسعه طب ایرانی گفت: سند تنها بخشی از فرآیند حکمرانی است و نباید تمام توجه به تدوین اسناد معطوف شود.
وی ادامه داد: حکمرانی مؤثر شامل پنج مرحله سیاستگذاری، تنظیمگری، راهبری و گفتمانسازی، اجراییسازی و در نهایت نظارت و ارزیابی است. همه این مراحل باید در کنار یکدیگر و با هدف حل مسائل واقعی این حوزه طراحی و اجرا شوند.
حجتالاسلام خسروپناه افزود: نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق چالشها و مسائل اصلی حوزه طب ایرانی است. پس از آن باید مشخص شود که برای حل هر مسئله به چه نوع مداخلهای نیاز است؛ آیا مسئله نیازمند سیاستگذاری جدید است، به تنظیمگری و قانون نیاز دارد، یا آنکه مشکل در اجرا و نظارت قرار دارد.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود در زنجیره تولید و فرآوری گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: حل مسائل این حوزه نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف و اتخاذ تصمیمات مشترک است تا بتوان ظرفیتهای علمی، فناورانه و اقتصادی طب ایرانی را به شکل مؤثرتری در خدمت توسعه کشور قرار داد.
مردمیسازی، مهمترین راهبرد توسعه فناوری گیاهان دارویی
سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی، هم در ادامه این نشست ، ظرفیتهای ایران در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی را یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی کشور دانست و گفت: ایران از میراثی غنی و ارزشمند در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت توجه و بهرهبرداری مناسب، میتواند ارزشی معادل چندین حوزه بزرگ اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی ایران در این عرصه افزود: متأسفانه در سالهای گذشته بخشی از این ظرفیت ارزشمند مورد غفلت قرار گرفته است. در مقاطعی نیز به دلیل شکلگیری نگاههای تقابلی میان طب مدرن و طب سنتی، فرصتهای بسیاری از دست رفت؛ در حالی که این دو حوزه میتوانند در کنار یکدیگر و در قالب یک رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد، مکمل یکدیگر باشند.
سرکار، با اشاره به شکلگیری فضای جدید همکاری میان نهادهای مرتبط اظهار کرد: امروز خوشبختانه شاهد همگرایی و همافزایی بیشتری میان مجموعههای مسئول هستیم. حضور همزمان مدیران و سیاستگذاران حوزه سلامت و فناوری در ساختارهای مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی، فرصت مناسبی برای تدوین برنامههای مشترک و حرکت در مسیر اهداف واحد فراهم کرده است.
ضرورت جبران فاصله با رقبای منطقهای و جهانی
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، با اشاره به پیشرفت برخی کشورها در این حوزه گفت: کشورهایی همچون چین و هند که دارای پیشینه تاریخی مشابهی هستند، توانستهاند با سرمایهگذاری هدفمند، برندسازی و توسعه بازارهای بینالمللی، جایگاه برجستهای در عرصه جهانی به دست آورند. حتی کشورهایی که از نظر پیشینه تاریخی و ظرفیتهای بومی قابل مقایسه با ایران نیستند نیز با برنامهریزی مناسب وارد این عرصه شده و برای خود هویت و برند جهانی ایجاد کردهاند.
وی افزود: اقتصاد گیاهان دارویی و فرآوردههای مرتبط، اقتصادی بسیار بزرگ و رو به رشد است و ایران با برخورداری از تنوع زیستی کمنظیر، دانش بومی و نیروی انسانی متخصص میتواند سهم قابل توجهی از این بازار را به دست آورد.
تدوین نقشه راه توسعه با مشارکت متخصصان
سرکار با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از نظرات تخصصی فعالان این حوزه اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، استفاده از دیدگاههای کارشناسی و تخصصی برای تدوین سیاستها و نقشه راه توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی کشور است. لازم است برنامههای اجرایی با اهداف مشخص و قابل ارزیابی طراحی شوند تا بتوان در یک بازه زمانی مشخص به نتایج ملموس دست یافت.
وی افزود: در کنار توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه، باید زمینه رشد فعالان اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگران این حوزه نیز فراهم شود تا زنجیره دانش تا بازار به شکل کامل شکل گیرد.
«مردمیسازی» مهمترین راهبرد توسعه فناوری گیاهان دارویی
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، یکی از مهمترین اولویتهای پیشروی ستاد را ایجاد باور عمومی نسبت به ظرفیتهای گیاهان دارویی و طب سنتی دانست و گفت: توسعه این حوزه بدون جلب اعتماد و مشارکت مردم امکانپذیر نیست. برای تحقق این هدف باید یک برنامه گسترده ترویجی از سطوح سیاستگذاری کلان تا دانشگاهها، مدارس و عموم جامعه طراحی و اجرا شود.
وی با اشاره به تجربه موفق ترویج فناوری نانو در کشور افزود: در حوزه نانو، برنامههای دانشآموزی نقش مهمی در آشنایی خانوادهها با این فناوری ایفا کردند. دانشآموزان به سفیران فناوری نانو تبدیل شدند و همین رویکرد میتواند در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
شبکهسازی ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای کشور
سرکار، با تأکید بر اهمیت شبکهسازی در توسعه این حوزه اظهار کرد: ظرفیتهای مرتبط با گیاهان دارویی در سراسر کشور پراکنده است و باید از تمامی توان دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان، فعالان اقتصادی و ظرفیتهای استانی استفاده شود.
وی افزود: هر زمان که یک جریان علمی یا اجتماعی توانسته است به میان مردم برود و مشارکت عمومی را جلب کند، موفقیتهای بزرگی رقم خورده است. توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی نیز نیازمند چنین رویکردی است و باید از یک فعالیت محدود تخصصی به یک جریان ملی تبدیل شود.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، توسعه مبتنی بر شواهد علمی را از اصول اساسی برنامههای آینده این حوزه برشمرد و گفت: تمامی اقدامات، محصولات و خدمات باید بر پایه مستندسازی علمی، پژوهشهای معتبر و آزمونهای بالینی قابل استناد شکل بگیرند تا بتوانند در سطح ملی و بینالمللی مورد پذیرش قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با فعالیتهای غیرعلمی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته برخی افراد سودجو با ادعاهای غیرمستند و غیرعلمی به اعتماد عمومی آسیب وارد کردهاند. مقابله با این پدیده و پاکسازی فضای فعالیتهای مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی از مهمترین اولویتهای پیشرو است و میتواند زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
نقش فناوریهای نوین در ارتقای اثربخشی داروهای گیاهی
سرکار، با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین برای توسعه این حوزه گفت: بهرهگیری از فناوریهایی مانند نانوفناوری، هوش مصنوعی و سایر فناوریهای پیشرفته میتواند اثربخشی، کیفیت و قابلیت رقابت محصولات گیاهی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی افزود: بسیاری از ترکیبات گیاهی ارزشمند کشور در صورت تلفیق با فناوریهای نوین میتوانند به محصولات دانشبنیان با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند و فرصتهای جدیدی برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کنند.
ضرورت «برندسازی جهانی» و «گسترش تعاملات بینالمللی»
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی در پایان با تأکید بر ضرورت هویتسازی و برندسازی بینالمللی در این حوزه اظهار کرد: ایران با پشتوانه تاریخی، علمی و فرهنگی خود ظرفیت قرار گرفتن در جمع کشورهای پیشرو جهان در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی را دارد.
وی افزود: توسعه تعاملات بینالمللی، معرفی ظرفیتهای بومی کشور و ایجاد برندهای معتبر جهانی در این حوزه میتواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و مسیر جدیدی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور فراهم کند.
مردمیسازی، مهمترین راهبرد توسعه فناوری گیاهان دارویی
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی نیز در نشست شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، گفت: توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی نیازمند «مردمیسازی»، «شبکهسازی گسترده ملی»، «ترویج عمومی و تخصصی»، «بهرهگیری از فناوریهای نوین» و «تدوین نقشه راه منسجم» برای تبدیل ظرفیتهای کشور به مزیتهای اقتصادی و فناورانه است.
سعید سرکار، ظرفیتهای ایران در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی را یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی کشور دانست و گفت: ایران از میراثی غنی و ارزشمند در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت توجه و بهرهبرداری مناسب، میتواند ارزشی معادل چندین حوزه بزرگ اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی ایران در این عرصه افزود: متأسفانه در سالهای گذشته بخشی از این ظرفیت ارزشمند مورد غفلت قرار گرفته است. در مقاطعی نیز به دلیل شکلگیری نگاههای تقابلی میان طب مدرن و طب سنتی، فرصتهای بسیاری از دست رفت؛ در حالی که این دو حوزه میتوانند در کنار یکدیگر و در قالب یک رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد، مکمل یکدیگر باشند.
سرکار، با اشاره به شکلگیری فضای جدید همکاری میان نهادهای مرتبط اظهار کرد: امروز خوشبختانه شاهد همگرایی و همافزایی بیشتری میان مجموعههای مسئول هستیم. حضور همزمان مدیران و سیاستگذاران حوزه سلامت و فناوری در ساختارهای مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی، فرصت مناسبی برای تدوین برنامههای مشترک و حرکت در مسیر اهداف واحد فراهم کرده است.
ضرورت جبران فاصله با رقبای منطقهای و جهانی
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، با اشاره به پیشرفت برخی کشورها در این حوزه گفت: کشورهایی همچون چین و هند که دارای پیشینه تاریخی مشابهی هستند، توانستهاند با سرمایهگذاری هدفمند، برندسازی و توسعه بازارهای بینالمللی، جایگاه برجستهای در عرصه جهانی به دست آورند. حتی کشورهایی که از نظر پیشینه تاریخی و ظرفیتهای بومی قابل مقایسه با ایران نیستند نیز با برنامهریزی مناسب وارد این عرصه شده و برای خود هویت و برند جهانی ایجاد کردهاند.
وی افزود: اقتصاد گیاهان دارویی و فرآوردههای مرتبط، اقتصادی بسیار بزرگ و رو به رشد است و ایران با برخورداری از تنوع زیستی کمنظیر، دانش بومی و نیروی انسانی متخصص میتواند سهم قابل توجهی از این بازار را به دست آورد.
تدوین نقشه راه توسعه با مشارکت متخصصان
سرکار با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از نظرات تخصصی فعالان این حوزه اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، استفاده از دیدگاههای کارشناسی و تخصصی برای تدوین سیاستها و نقشه راه توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی کشور است. لازم است برنامههای اجرایی با اهداف مشخص و قابل ارزیابی طراحی شوند تا بتوان در یک بازه زمانی مشخص به نتایج ملموس دست یافت.
وی افزود: در کنار توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه، باید زمینه رشد فعالان اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگران این حوزه نیز فراهم شود تا زنجیره دانش تا بازار به شکل کامل شکل گیرد.
«مردمیسازی» مهمترین راهبرد توسعه فناوری گیاهان دارویی
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، یکی از مهمترین اولویتهای پیشروی ستاد را ایجاد باور عمومی نسبت به ظرفیتهای گیاهان دارویی و طب سنتی دانست و گفت: توسعه این حوزه بدون جلب اعتماد و مشارکت مردم امکانپذیر نیست. برای تحقق این هدف باید یک برنامه گسترده ترویجی از سطوح سیاستگذاری کلان تا دانشگاهها، مدارس و عموم جامعه طراحی و اجرا شود.
وی با اشاره به تجربه موفق ترویج فناوری نانو در کشور افزود: در حوزه نانو، برنامههای دانشآموزی نقش مهمی در آشنایی خانوادهها با این فناوری ایفا کردند. دانشآموزان به سفیران فناوری نانو تبدیل شدند و همین رویکرد میتواند در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
شبکهسازی ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای کشور
سرکار، با تأکید بر اهمیت شبکهسازی در توسعه این حوزه اظهار کرد: ظرفیتهای مرتبط با گیاهان دارویی در سراسر کشور پراکنده است و باید از تمامی توان دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان، فعالان اقتصادی و ظرفیتهای استانی استفاده شود.
وی افزود: هر زمان که یک جریان علمی یا اجتماعی توانسته است به میان مردم برود و مشارکت عمومی را جلب کند، موفقیتهای بزرگی رقم خورده است. توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی نیز نیازمند چنین رویکردی است و باید از یک فعالیت محدود تخصصی به یک جریان ملی تبدیل شود.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، توسعه مبتنی بر شواهد علمی را از اصول اساسی برنامههای آینده این حوزه برشمرد و گفت: تمامی اقدامات، محصولات و خدمات باید بر پایه مستندسازی علمی، پژوهشهای معتبر و آزمونهای بالینی قابل استناد شکل بگیرند تا بتوانند در سطح ملی و بینالمللی مورد پذیرش قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با فعالیتهای غیرعلمی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته برخی افراد سودجو با ادعاهای غیرمستند و غیرعلمی به اعتماد عمومی آسیب وارد کردهاند. مقابله با این پدیده و پاکسازی فضای فعالیتهای مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی از مهمترین اولویتهای پیشرو است و میتواند زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
نقش فناوریهای نوین در ارتقای اثربخشی داروهای گیاهی
سرکار، با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین برای توسعه این حوزه گفت: بهرهگیری از فناوریهایی مانند نانوفناوری، هوش مصنوعی و سایر فناوریهای پیشرفته میتواند اثربخشی، کیفیت و قابلیت رقابت محصولات گیاهی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی افزود: بسیاری از ترکیبات گیاهی ارزشمند کشور در صورت تلفیق با فناوریهای نوین میتوانند به محصولات دانشبنیان با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند و فرصتهای جدیدی برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کنند.
ضرورت «برندسازی جهانی» و «گسترش تعاملات بینالمللی»
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی در پایان با تأکید بر ضرورت هویتسازی و برندسازی بینالمللی در این حوزه اظهار کرد: ایران با پشتوانه تاریخی، علمی و فرهنگی خود ظرفیت قرار گرفتن در جمع کشورهای پیشرو جهان در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی را دارد.
وی افزود: توسعه تعاملات بینالمللی، معرفی ظرفیتهای بومی کشور و ایجاد برندهای معتبر جهانی در این حوزه میتواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و مسیر جدیدی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور فراهم کند.