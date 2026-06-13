دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی، بر ضرورت حکمرانی یکپارچه، توسعه دیپلماسی علمی، گسترش آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه طب ایرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست، با تأکید بر ضرورت اصلاح ادبیات رایج در این حوزه افزود: سال‌هاست بر استفاده از عنوان «طب ایرانی» به جای «طب سنتی» تأکید دارم؛ چرا که در ادبیات جهانی، مفهوم طب سنتی در بسیاری از موارد در تقابل با پزشکی مدرن معنا می‌شود، در حالی که طب ایرانی نه در تعارض با طب نوین، بلکه در تعامل و تکمیل‌کنندگی آن تعریف می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به لزوم توجه همزمان به ابعاد مختلف این حوزه گفت: طب ایرانی دارای چهار لایه و رکن اصلی شامل «حکمت»، «معرفت»، «صنعت» و «معیشت» است و هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری باید تمامی این ابعاد را به صورت متوازن مورد توجه قرار دهد.

خسروپناه، خاطرنشان کرد: هرگاه یکی از این ابعاد نادیده گرفته شود، فرآیند توسعه این حوزه با آسیب و عدم توازن مواجه خواهد شد. از این رو نگاه جامع و چند بعدی به طب ایرانی یک ضرورت راهبردی به شمار می‌رود.

«طب ایرانی» و «طب نوین» دو مسیر مکمل یکدیگر

وی در ادامه با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره نسبت میان طب ایرانی و طب نوین اظهار کرد: تعارض میان این دو حوزه نیازمند بازخوانی و گفت‌وگوی علمی است. اگر این موضوع به صورت دقیق بررسی شود، مشخص خواهد شد که در بخش عمده‌ای از حوزه‌ها، این دو رویکرد نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر قرار دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حوزه علوم پایه و فناوری، استفاده از دستاورد‌های نوین علمی از جمله بیوشیمی، زیست‌شناسی، زیست‌فناوری و نانوفناوری می‌تواند به ارتقای اثربخشی طب ایرانی کمک کند. همچنین در حوزه مبانی نظری و حکمی نیز ظرفیت‌های طب ایرانی می‌تواند در کنار پزشکی نوین مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری، درمان و خدمات بالینی نیز در بسیاری از موارد امکان بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های طب ایرانی و طب نوین وجود دارد و این دو رویکرد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

توسعه آموزش تخصصی و تجاری‌سازی

حجت‌الاسلام خسروپناه، توسعه رشته‌های دانشگاهی تخصصی را از الزامات پیشرفت این حوزه دانست و گفت: آموزش‌های مهارتی اگرچه ارزشمند و ضروری هستند، اما به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های علمی کشور باشند. توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تربیت پژوهشگران متخصص و حمایت از فعالیت‌های علمی پیشرفته برای تولید دانش و فناوری در این حوزه ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجاری‌سازی تأکید کرد و افزود: شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری و فناوری در حوزه طب ایرانی مستلزم توجه همزمان به پژوهش، آموزش، کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و بازارسازی است.

ضرورت تعیین نقش دستگاه‌ها در اجرای سند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت نگاهداشت نهادی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: تحقق اهداف حوزه طب ایرانی نیازمند مشارکت و هماهنگی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان غذا و دارو و سایر نهاد‌های مرتبط است.

وی تأکید کرد: در اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای باید سهم، وظایف و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها به صورت شفاف مشخص شود تا امکان پیگیری و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.

«دیپلماسی علمی» لازمه مغفول توسعه طب ایرانی

حجت‌الاسلام خسروپناه، با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی طب ایرانی اظهار کرد: دیپلماسی علمی و فناورانه در این حوزه باید به صورت جدی دنبال شود. کشور‌های مختلف از جمله هند و چین علاقه‌مند به همکاری‌های علمی و دانشگاهی با ایران در حوزه طب ایرانی هستند و این ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه تعاملات بین‌المللی را فراهم کند.

وی افزود: تجربه حضور در دانشگاه‌های هند نشان داده است که مراکز علمی این کشور‌ها علاقه فراوانی به آشنایی با مبانی حکمی و علمی طب ایرانی دارند و باید از این فرصت برای توسعه همکاری‌های مشترک بهره گرفت.

ضرورت رویکرد جدی حکمرانی فراتر از تدوین سند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد حکمرانی در توسعه طب ایرانی گفت: سند تنها بخشی از فرآیند حکمرانی است و نباید تمام توجه به تدوین اسناد معطوف شود.

وی ادامه داد: حکمرانی مؤثر شامل پنج مرحله سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری و گفتمان‌سازی، اجرایی‌سازی و در نهایت نظارت و ارزیابی است. همه این مراحل باید در کنار یکدیگر و با هدف حل مسائل واقعی این حوزه طراحی و اجرا شوند.

حجت‌الاسلام خسروپناه افزود: نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق چالش‌ها و مسائل اصلی حوزه طب ایرانی است. پس از آن باید مشخص شود که برای حل هر مسئله به چه نوع مداخله‌ای نیاز است؛ آیا مسئله نیازمند سیاست‌گذاری جدید است، به تنظیم‌گری و قانون نیاز دارد، یا آنکه مشکل در اجرا و نظارت قرار دارد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در زنجیره تولید و فرآوری گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: حل مسائل این حوزه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و اتخاذ تصمیمات مشترک است تا بتوان ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اقتصادی طب ایرانی را به شکل مؤثرتری در خدمت توسعه کشور قرار داد.



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