به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ،مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان تالش در راستای طرح تشدید مقابله با محتکران از ابتدای اردیبهشت ۱۶ تن برنج، ۶۱۳ عدد روغن، ۸ هزار و ۶۶۶ عدد انواع شوینده، ۱۹ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم سیمان، ۱۰ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم انواع خوراک دام و ۱۶ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم انواع کود و سموم شیمیایی احتکار شده، کشف کردند.

بر پایه این گزارش ۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها به مرجع قضایی معرفی شدند و کارشناسان ارزش این کشفیات را ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.