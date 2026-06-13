به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ هاشمی نخلی ابراهیمی در بخش پیگیری خبر ۲۰ مرکز خلیج فارس افزود: کمبود شمار جایگاه‌های عرضه سوخت، قیمت پایین فرآورده‌های نفتی عرضه شده، قاچاق سوخت در مرز‌ها و فروش سوخت در کنار خیابان‌ها از دلایل اصلی صف‌های طولانی بنزین است.

وی گفت: با همکاری شورای برنامه ریزی استان و با هماهنگی با استاندار هرمزگان به دنبال صدور مجوز برای افزایش سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت از وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور هستیم.

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نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با عذر خواهی از مردم درباره صف‌های طولانی بنزین گفت: امیدواریم شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت تدابیر فوری بیاندشند تا این صف‌ها به حداقل برسد.

هاشمی نخلی ابراهیمی با اشاره به پیشنهاد استان برای افزایش سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت افزود: براساس برآورد‌های صورت گرفته با استاندار هرمزگان و شرکت نفت به هر کارت سوخت حدود ۱۰۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی اضافه شود.

وی گفت: با توجه به پیگیری‌های استاندار هرمزگان در هفته گذشته از سوی ستاد مبارزه با کالای قاچاق سوخت و مصرف بهینه سوخت در کشور همچنان پاسخی دریافت نشده است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار که این افزایش سهمیه از چه زمانی در کارت‌های سوخت اعمال می‌شود افزود: امیدواربودیم از ماه جدید این طرح اجرایی شود ولی متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.