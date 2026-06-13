بازگشت باشکوه قالی کرمان به خانه‌های روستای شریف‌آباد کشکوییه رفسنجان، دوباره دار‌های قالی در این روستا رارونق داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛قالی‌های کرمان به دو گروه قالی‌های شهری‌باف و عشایری تقسیم می‌شود و کرمان مهم‌ترین مرکز قالی‌های شهری و سیرجان، بافت و شهربابک مهم‌ترین مرکز بافت قالی‌های روستایی است.

از دیگر مراکز بافت قالی کرمان می‌توان بهراور، بردسیر، رفسنجان، زرند، گلباف و چوبار را نام برد.

قالی‌بافی در راور و کرمان همچون یک روح در دو بدن است؛ شیوه بافت، طرح و نقش و سایر موارد در کرمان و راور مشابه هستند.