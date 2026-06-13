آیت‌الله سبحانی در پیامی به آیین رونمایی از کتاب «روزشمار سیره پیامبر (ص)» تاکید کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) آینه‌ای است که در آن پیوند میان ایمان، اخلاق و رهبری عادلانه جلوه‌گر می‌شود و دین را از حالت انتزاعی به حقیقتی زنده در زندگی تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از کتاب «روزشمار سیره نبوی» عصر امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با قرائت پیام آیت‌الله جعفر سبحانی آغاز به کار کرد. متن پیام آیت الله العظمی جعفر سبحانی به آیین رونمایی از کتاب «روز شمار سیره پیامبر (ص)» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

گذر از هزار و پانصدمین سال میلاد نبی اکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، نعمتی عظیم الهی و مصداق عمل به آیه شریفه «وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّث» است. این مناسبت می‌تواند به منزله آستانه تاریخی و فرصتی برای بازنگری در مسیر طی‌شده پانزده قرن حیات مسلمانان و کارنامه گران‌سنگ فرهنگ اسلامی در پهنه جهان باشد.

تولد رسول اکرم (ص) و بعثت آن حضرت، نقطه آغازین تجدید راه و احیای حرکت مغفول‌مانده انبیای الهی بود؛ هجرتی از جهل به دانش، از اختلاف به همبستگی، از فضایل ناپسند به مکارم اخلاقی، از انحطاط به شکوفایی و نوآوری علمی و از خشونت و تعصب به حکمت و عدالت. در یک کلام، بنای هویت ایمانی، اخلاقی و تمدنی براساس آموزه‌های توحیدی قرآن کریم.

سیره پیامبر اکرم (ص) تنها روایت زندگی یک انسان بزرگ در سده‌های گذشته نیست، بلکه آیینه‌ای است که در آن می‌توان پیوند میان ایمان الهی، فضایل اخلاقی و رهبری مطلوب و عادلانه را مشاهده کرد؛ رهبری که معنای آن خدمت، هدایت، مسئولیت و امانت‌داری است.

سیره، شرح گفتار و سلوک روز‌ها و سال‌های زندگی پیامبر اکرم (ص) است؛ اما در نگاهی ژرف‌تر، مجموعه‌ای از معناها، تجربه‌ها و الگو‌های متعالی است که از دل تاریخ اسلام برخاسته و همچنان می‌تواند راهنمای جامعه ما و دیگران باشد.

در سیره آن حضرت، دین از صورت اندیشه‌ای مجرد و دور از دسترس، به حقیقتی زنده و جاری در زندگی انسان تبدیل می‌شود. قرآن در سیره معنا می‌یابد، ارزش‌های اسلامی در رفتار پیامبر (ص) تجسم پیدا می‌کند، ایمان در میدان رنج‌ها و صبر در آزمون‌های الهی جلوه‌گر می‌شود و عدالت از حد شعار فراتر رفته و در جامعه اسلامی تحقق می‌یابد.

اگر قرآن کتاب هدایت است، سیره نشان می‌دهد که این هدایت چگونه در زندگی فردی و اجتماعی انسان تحقق پیدا می‌کند. از این‌رو مطالعه دقیق، عالمانه و مبتنی بر گزارش‌های تاریخی معتبر، و به دور از پراکندگی و ناهمگونی روایت‌ها، درباره جزئیات مراحل زندگی و سیره آن خلق عظیم و اسوه الهی، از وظایف مهم محققان دانشگاهی و حوزوی به شمار می‌آید.

ایران، به عنوان سرزمین دارالاسلام و مکتب استوار تشیع، خود را از رهروان اصیل پیامبر اکرم (ص) می‌داند. در این میان، انتشار مجموعه ارزشمند «روز‌شمار سیره نبوی» گامی بزرگ در این مسیر و مایه مسرت است. اینجانب تلاش مؤلف و دست‌اندرکاران محترم نشر این مجموعه را ارج می‌نهم و از خدای متعال برای برگزارکنندگان، خدمتگزاران و شرکت‌کنندگان در مراسم رونمایی آن، توفیق الهی مسئلت دارم.

همچنین شایسته است مسئولان محترم فرهنگی با رفع موانع و تسهیل دسترسی به این‌گونه آثار، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر علاقه‌مندان را از چشمه زلال سیره نبوی فراهم آورند.

والسلام علیکم و رحمة الله