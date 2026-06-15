فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان زنجان، از برخورد قاطع با قاچاقچیان اشجار جنگلی و مرتعی و دستگیری سه متخلف سابقه‌دار در منطقه حفاظت‌شده «سرخ‌آباد» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عباسی با تأکید بر اهمیت صیانت از عرصه‌های زیستی و تنوع گیاهی استان، گفت: در پی گشت‌زنی‌های مداوم نیرو‌های یگان حفاظت استان، فعالیت افراد سودجو که به‌صورت غیرقانونی در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد اقدام به قطع درختان جنگلی و مرتعی می‌کردند، شناسایی و تحت نظر قرار گرفت.

وی افزود: در این عملیات که با هم‌افزایی و همکاری گروه سیار یگان حفاظت استان و مأموران یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد انجام شد دو دستگاه خودروی وانت نیسان که حامل محموله‌های اشجار جنگلی و مرتعی بودند، حین خروج از منطقه شناسایی و با اقدام به‌موقع متوقف شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان زنجان با اشاره به سابقه‌دار بودن متهمان،گفت:در این عملیات ۳ نفر از متخلفان دستگیر و ضمن توقیف خودرو‌ها و محموله‌های مکشوفه، متهمان پس از تکمیل پرونده تخلف، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

غلامرضا عباسی در پایان با بیان اینکه منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند استان است، افزود: مأموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست استان به صورت شبانه‌روزی و مستمر از حیات‌وحش و مراتع منطقه در برابر هرگونه تهدید زیست محیطی حفاظت می‌کنند. در همین راستا از تمامی هم‌استانی‌های عزیز نیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را بلافاصله به ادارات محیط‌زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت گیرد.