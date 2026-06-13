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معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افتتاح طرحهای آب و خاک در هفته جهاد کشاورزی بیش از ۳۳ هزار شغل تثبیت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی با بیان اینکه در هفته جهاد کشاورزی ۱۰۶۳ طرح آب و خاک به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: این طرح ها با اعتباری معادل ۳۳۷۳ میلیارد تومان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در سراسر کشور اجرا می شود.
وی افزود: افتتاح و بهرهبرداری از این میزان پروژه برای ۳۶ هزار و ۷۷۹ نفر تثبیت اشتغال خواهد داشت و بیش از ۴۸ هزار خانوار از مزایای اجرای این طرحها بهرهمند خواهند شد.
معاون آب و خالک جهاد کشاورزی گفت: اجرای سامانههای نوین آبیاری، بازسازی و نوسازی قنوات، انتقال آب با لوله به مزارع و احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی را از جمله طرحهای شاخص قابل افتتاح در این حوزه در هفته جهاد کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: این طرحها نقش کلیدی در بهبود مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری کشاورزی دارند.
معاون آب و خاک کشاورزی، هفته جهاد کشاورزی را فرصتی برای بازتاب دستاوردهای این وزارتخانه در حمایت از کشاورزان و بهرهبرداران دانست و گفت: افتتاح و بهرهبرداری از این طرحها گامی بلند در جهت توسعه زیرساختهای کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و افزایش توان تولیدی کشور است.
وی افزود: این طرحها بخشی از برنامههای کلان وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای معیشت کشاورزان در سراسر کشور است.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی امسال به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ۲۲۰۹ پروژه کشاورزی در کشور افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد که زیربخش آب و خاک با ۴۸ درصد، بیشترین تعداد پروژهها را به خود اختصاص میدهد.