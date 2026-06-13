همزمان با سالروز شهادت امیرحسین فقهی دانشمند و نخبه هسته‌ای کشور ، خانواده وی ازاشتیاق فرزندشان برای خدمت به وطن روایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در سالروز شهادت شهید امیرحسین فقهی، پای صحبت‌های خانواده این شهید نشستیم و از عشق او به ایران تا تلاش‌های علمی که در مسیر خدمت به وطن بود، گفتند.

در سالروز شهادت شهید امیرحسین فقهی، پای صحبت‌های خانواده این شهید نشستیم و از عشق او به ایران و الگوگیری از شهید شهریاری تا تلاش‌های علمی و پژوهشی که خدمت به کشور و ولایت مداری را هدف اصلی خود قرار داده بود، گفتند.

روایتی از زندگی مردی بود که علم، ایمان و خدمت به وطن را در یک مسیر دنبال کرد و سرانجام بدست شقی‌ترین دشمنان قسم خورده وطن و در مسیر استاد شهیدش، آسمانی شد.

سید امیرحسین فقهی، از نخبگان برجستۀ علمی و مهندسان هسته‌ای ایران، روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در پی حملۀ هوایی اسرائیل به خانه‌اش در تهران به شهادت رسید.