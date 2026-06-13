\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u06cc\u0648\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0\u06f0 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0639\u0627\u0634\u0642\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0648\u062f\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0648\u0637\u0646 \u062d\u0627\u0636\u0631\u06cc \u0632\u062f\u0646\u062f.\n