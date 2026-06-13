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رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: قاچاقچیان سوخت در استان به ۴۵ هزار میلیارد ریال و حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: پس از رسیدگیهای صورت گرفته، با تصمیم دادگاه تجدید نظر هرمزگان و رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهها، حکم محکومیت قطعی ۳ نفر از اعضای اصلی باند حرفهای که در امر قاچاق گسترده سوخت فعالیت داشتند صادر شد.
وی گفت: سرباند این شبکه سازمان یافته شخصی به هویت حمید ملاحی است که با هدایتگری و ثبت شرکت در کشور امارات متحده عربی، با مدیریت چرخه انتقال سوخت، وجوه مالی و عواید نامشروع حاصل از قاچاق را از طریق صرافی واقع در دُبی، به حسابهای فروشندگان و سایر اشخاص واریز میکرد.
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رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در طول چند سال اخیر، قریب به ۱۰ میلیون لیتر سوخت و سرمایه ملی توسط این شخص و همدستان وی به خارج از کشور قاچاق شده است
قهرمانی گفت: هر یک از اعضای اصلی این باند به پرداخت هزار و پانصد میلیارد تومان جزای نقدی و ۵ سال حبس محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مجموع جزای نقدی محکومان پرونده چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
قهرمانی گفت: با الزام تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها جزئیات احکام محکومان این پرونده به شرح زیر اعلام میشود.
متهم ردیف اول حمید ملاحی فرزند محمد: بابت اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی و بابت اتهام تمرد مسلحانه محکومیت به ۲ سال حبس تعزیری.
متهم ردیف دوم خالد ملاحی چاخائی فرزند محمد: اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی
متهم ردیف سوم حسین ملاحی فرزند آجی: اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی