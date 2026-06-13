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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت: سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها از اعتبارات عمرانی کشور در سال جاری ۲۴.۷ درصد و سهم خراسان رضوی از اعتبارات استانی ۵.۲ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن پارسی پور امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: از مجموع ۸۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی کشور حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان سهم استان خراسان رضوی است. هرچند در جداول بودجه ارقام نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان برای استان درج شده، اما اعتبارات قابل توزیع استان ۱۰ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: امسال در سطح ملی تصمیم گرفته شده اعتبارات توازن از محل اعتبارات عمرانی کسر شود و برخلاف سالهای گذشته از اعتبارات هزینهای سهمی کسر نشود؛ به همین دلیل اعتبارات قابل توزیع حدود ۲۱ درصد کمتر از ارقام درجشده در جداول است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت: سهم استان از منابع قانون استفاده متوازن ملی حدود هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که امسال به استانها ابلاغ نشده و به نظر میرسد قرار نیست ابلاغ شود.
وی افزود: همچنین ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار توازن یک، ۳۱۱ میلیارد تومان از محل ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۴۶۳ میلیارد تومان اعتبارات انتقالی ملی و استانی و ۸۴۳ میلیارد تومان اعتبار پیشبینیشده برای طرح بهینهسازی انرژی در جداول وجود دارد که هنوز ابلاغ نشده است.
پارسیپور ادامه داد: همچنین اعتبارات مرتبط با مدیریت بحران و تنش آب روستایی پیشبینی شده که در صورت نیاز و با تصمیم مراجع ذیربط قابلیت استفاده دارد.
وی گفت: از مجموع اعتبارات قابل توزیع، هشت هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات استانی و سه درصد نفت و گاز و اعتبارات متوازن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی افزود: بر اساس خروجی مدل کارشناسی، بیشترین سهم اعتبارات به برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی با حدود ۲۲ درصد اختصاص یافته است. پس از آن توسعه حملونقل استان با ۱۳.۹ درصد، عمران شهری و روستایی با ۹.۲ درصد، آموزش و پرورش با ۶.۴ درصد و بخش بهداشت و درمان در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی پیشنهاد داد: اختیارات فرمانداران در تعریف و جابهجایی پروژهها افزایش یابد تا بتوان متناسب با شرایط هر شهرستان تصمیمگیری کرد.