رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به برگزاری جلسات هم‌اندیشی پیرامون تحولات منطقه و کشور، بر ضرورت اتصال دیپلماسی با میدان، خیابان و مطالبات مردم تاکید کرد.

حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در تشریح جلسات اخیر خود با گروه‌های مرجع، اظهار داشت: در این جلسات پیرامون وضعیت فعلی منطقه و جمهوری اسلامی ایران، جریان نبرد با دشمن و مقاومت مردم بحث و تبادل نظر شد. یکی از محور‌های اصلی این دیدگاه‌ها، چگونگی گره خوردن دیپلماسی با میدان، خیابان و خواست‌های مردمی بود.

وی با بیان اینکه طبیعتاً باید در این راستا گفت‌و‌گو‌ها تبادل می‌شد، افزود: از معاون محترم وزارت امور خارجه دعوت شد تا در این جلسه هم‌اندیشی حضور یابد و به سوالات گروه‌های مرجع در زمینه‌های مذکور پاسخ دهد؛ جلسه‌ای که به لطف خدا بسیار خوب و مثمرثمر برگزار شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنان خود به استقبال از ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان پرداخت و گفت: ان‌شاءالله در محرم امسال، هیئت‌ها محور اصلی برنامه‌ها خواهند بود و حرکت خیابان در پس‌زمینه و پشتیبانی هیئت‌ها شکل می‌گیرد.

حجت‌الاسلام خاموشی با اشاره به برگزاری دسته‌روی‌های سنتی توسط هیئت‌های مذهبی، تصریح کرد: میادین اصلی شهر و مکان‌هایی که زیر بار حضور پرشور مردم در این ایام هستند، تغییر چهره داده و با آذین‌بندی مخصوص به استقبال محرم می‌روند.

وی در پایان تاکید کرد: محرم ان‌شاءالله با شور و شعور حسینی و با آن بصیرت عاشورایی گره می‌خورد تا معنای واقعی ایستادگی در قامت فرهنگ عاشورا به تصویر کشیده شود.