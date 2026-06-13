به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اعلام شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی، به منظور توسعه و تقویت خطوط مخابراتی ارتباط مراکز به شرح ذیل دچار اختلال و یا قطع می شود:

مرکز موبایل شهید مطهری مشهد از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد لغایت ۰۶:۰۰ بامداد مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴، احتمال اختلال در ارتباط مشترکین همراه اول استان

مرکز شهید مدرس تربت حیدریه از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد لغایت ۰۶:۰۰ بامداد مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵، احتمال اختلال در ارتباط مشترکین همراه اول شهرستان تربت حیدریه و توابع.