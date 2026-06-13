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ارتباط مشترکین مراکز موبایل شهید مطهری مشهد و شهید مدرس تربت حیدریه دچار اختلال یا قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اعلام شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی، به منظور توسعه و تقویت خطوط مخابراتی ارتباط مراکز به شرح ذیل دچار اختلال و یا قطع می شود:
مرکز موبایل شهید مطهری مشهد از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد لغایت ۰۶:۰۰ بامداد مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴، احتمال اختلال در ارتباط مشترکین همراه اول استان
مرکز شهید مدرس تربت حیدریه از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد لغایت ۰۶:۰۰ بامداد مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵، احتمال اختلال در ارتباط مشترکین همراه اول شهرستان تربت حیدریه و توابع.