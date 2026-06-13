پخش زنده
امروز: -
در پی انتشار گسترده خبر بازرسی از شرکت OpenAI در شبکههای اجتماعی، مشخص شد که ائتلافی از دادستانهای آمریکا با تمرکز بر رفتار ChatGPT و ایمنی کودکان، تحقیقات نظارتی شدیدی را علیه این شرکت آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از والاستریت ژورنال، شرکت OpenAI، سازنده هوش مصنوعی ChatGPT، با فشار قانونی جدیدی از سوی دادستانهای کل ایالتهای آمریکا روبهرو شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این شرکت در تاریخ ۱۲ ژوئن احضاریهای دریافت کرده که طی آن ملزم به ارائه اسناد و اطلاعات دقیق درباره فعالیتهای خود و تأثیر محصولاتش بر کاربران شده است.
دادستانها بهطور ویژه نگران نحوه تعامل این مدلهای هوش مصنوعی با کودکان و سالمندان و همچنین الگوهای رفتاری خود مدلها هستند. این تحقیقات در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز ۴۴ دادستان کل در نامهای به غولهای فناوری از جمله گوگل، متا و مایکروسافت، خواستار اتخاذ تدابیر جدیتر برای محافظت از کودکان در برابر آسیبهای احتمالی چتباتها شده بودند.
هنوز علت دقیق شروع این مرحله از تحقیقات مشخص نیست، اما نشاندهنده افزایش چشمگیر نظارتهای دولتی بر حوزه هوش مصنوعی است.