یادواره شهدای جنگ رمضان فرماندهی انتظامی استان قم با حضور مردم، خانواده شهدا و مسئولان قم در شبستان امام خمینی حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،یادواره شهدای جنگ تحمیلی سوم فرماندهی انتظامی استان قم با حضور مردم و مسئولان وخانواده شهدا در شبستان امام خمینی حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد و یاد ووخاطره شهدا جنگ رمضان گرامی داشته شد.

شهید حمید رضا شیشه گران و شهید حسین علی احمدی دو تن از نیرو‌های انتظامی استان قم بودند که در جنگ تحمیلی سوم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.