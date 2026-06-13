علیرضا خاکساری، شاعر ، مناجاتی محرمی سروده است.‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا خاکساری، شاعر ، مناجاتی محرمی سروده است.

تا وقت هست عاشق شب زنده دار باش

می‌ارزد این معاشقه؛ چشم انتظار باش

فرصت کم است عمر خودت را هدر نده

هر صبح و ظهر و شام به دنبال یار باش

تا می‌شود همیشه بزن قید خویش را

همواره محض یار فقط مهزیار باش

کاری برای خانه‌ی تاریک قبر کن

قدری به فکر روشنی شام تار باش

تا پای دار هم شده با پای خود برو

اما سر عقیده‌ی خود پایدار باش

در معرکه به قامت تیغ دو دم بایست

در پیش رویِ دشمن دین، ذوالفقار باش

جان را بده ولای علی را ولی مده

زهرا تبار باش، ولایت مدار باش

" شکر خدا که نام علی در اذان ماست"

ممنون لطف حضرت پروردگار باش

دست ادب به سینه ی خود آشنا نما

در حلقه‌های سینه‌زنی پای‌کار باش

وقتی‌که از اهالی دنیا دلت گرفت

تنها به‌سوی کرببلا رهسپار باش

نذر ذبیح فاطمه باید جزع کنیم

نام حسین برده که شد بی قرار باش

هر شب وضو بگیر و بیا بزم روضه‌اش

هر شب به روی بال ملائک سوار باش

هر جا که صحبت از عطش و کام خشک شد

حتما بلند گریه کن؛ ابر بهار باش..