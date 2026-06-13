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شگفتانه‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه

بنابر آخرین گزارش‌ها مجموع هزینه رژیم صهیونی برای پدافند و حملات هوایی جنگ ۱۲ روزه ۲۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳- ۲۱:۲۲
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برچسب ها: قدرت نظامی ایران ، موشک های ایران ، جنگ تحمیلی
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