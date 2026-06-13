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ادامه تجمعات پر شور مردمی در خیابان‌ها و میادین کشور

گوش به فرمان رهبری و حفظ وحدت مهمترین صحبت مردم در تجمعات شبانه است
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳- ۲۱:۳۱
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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