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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اعلام نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی در بهار و تابستان سال گذشته، این استان را یکی از قطبهای موفق بازار کار کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید انتظاری در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین به وضعیت بازار کار استان اشاره کرد و گفت: قزوین از استانهای دارای کمترین نرخ بیکاری در کشور است و در مقاطعی نرخ بیکاری آن ۶.۹ درصد و در بهار و تابستان سال گذشته ۴.۴ درصد بوده است.
وی افزود: با وجود صنعتی بودن استان و نیاز بالای کارفرمایان به نیروی کار، همچنان کمبود نیروی انسانی در برخی بخشها وجود دارد که بخشی از آن به دلیل عدم تمایل افراد به مشاغل موجود است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین همچنین افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال گذشته را گامی مهم در بهبود شرایط کار دانست و تصریح کرد: کارگرانی که واحدهای محل کارشان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ تأثیر پذیرفتهاند، به سمت استفاده از بیمه بیکاری هدایت شدهاند.
کالابرگ الکترونیکی یکی از موفقترین طرحهای دولت در قزوین
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به استقبال گسترده از طرح کالابرگ الکترونیکی در این استان، این طرح را از موفقترین برنامههای دولت دانست و از اجرای حمایتهای جدید از مادران و سیاستهای تازه در حوزه دهکبندی و بازار کار خبر داد.
انتظاری با بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه برای هر فرد طراحی شده، گفت: این طرح در استان قزوین با استقبال خوبی روبهرو شده و در چهار ماه نخست اجرای آن بیش از ۵.۴ همت خرید در استان ثبت شده است.
وی با اشاره به برخی انتقادها درباره ضرورت بهروزرسانی مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، افزود: در ابتدای اجرای طرح، خریدهای هیجانی موجب نوسانات جزئی در بازار شد که این موضوع به سرعت مدیریت و برطرف شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین به اجرای تخفیف ویژه محصولات لبنی اشاره کرد و گفت: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محصولات لبنی شرکتهای پگاه با ۸ درصد تخفیف کمتر از نرخ مصوب عرضه میشود و این طرح در استان قزوین نیز با همکاری شرکت پخش پگاه و تعاون روستایی در حال اجراست.
انتظاری در ادامه به «کارت امید مادران» پرداخت و اظهار داشت: در راستای قانون جوانی جمعیت، به ازای تولد هر فرزند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱، مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مادر شارژ میشود و این روند بهصورت خودکار و برخط از طریق اتصال به سامانه ثبت احوال انجام میگیرد.
وی ادامه داد: این حمایت تا ۲۴ ماه پس از تولد فرزند ادامه خواهد داشت و تا ۲۳ خردادماه امسال، ۹۷۴ فرزند از ۹۵۶ مادر در استان قزوین مشمول این طرح شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به سیاستهای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دهکبندی نیز گفت: دهکبندیهای قبلی کنار گذاشته شده و در طرحهایی مانند کالابرگ، همه دهکها مشمول هستند.
به گفته انتظاری، این وزارتخانه در حال بررسی روشهای دقیقتری مانند «صدکبندی» برای افزایش عدالت در توزیع یارانههاست.