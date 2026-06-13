به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم، مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه محله کیانشهر به همت گروه جهادی شهید علی ابراهیمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم، مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه محله کیانشهر به همت گروه جهادی شهید علی ابراهیمی برگزار شد.

در این مراسم، خانواده‌های شهدا، بانوان، نوجوانان و جوانان، ورزشکاران و اعضای گروه‌های جهادی محله کیانشهر با حضور در قطعه شهدای بهشت زهرا (س)، بر سر مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه، سفره حضرت رقیه (س) گشوده و با قرائت قرآن، زیارت عاشورا، مداحی و سخنرانی، یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشتند.

رضا کرمی مدیر گروه جهادی شهید علی ابراهیمی، در خصوص برنامه گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه محله کیانشهر گفت: شهید کیومرث کوثری مقدم پاسدار ۲۶ ساله و یکی از شهدای جنگ تحمیلی دوم از محله کیانشهر است که روز دوم تیر سال گذشته، حین تدریس، در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی در سازمان بسیج مستضعفین به شهادت رسید.

وی ادامه داد: شهید ۲۶ ساله کیانشهر از نوجوانی در برنامه‌های فرهنگی مساجد و هیئات مشارکت داشت؛ تربیت فرهنگی نسل‌های جدید و همچنین پیوند مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی از اهدافی بود که شهید کوثری مقدم لحظه‌ای از آنها غافل نمی‌شد. در نهایت هم حین انجام امر مقدس آموزش، به شهادت رسید.

کرمی اظهار داشت: گروه جهادی شهید علی ابراهیمی که نام و هویت خود را از نام شهید نام آشنای دوران دفاع مقدس وام گرفته است، تکریم شهدا به ویژه شهدای جوان را وظیفه اصلی خود قرار داده، زیرا گذشت از بهترین روز‌های جوانی، امریست که هرکسی قادر به انجام آن نیست و وقتی این شهیدان از بزرگترین سرمایه خود یعنی جوانی و یا از بزرگترین دلبستگی هایشان که خانواده می‌باشد، به راحتی می‌گذرند، می‌بایست بار‌ها معرفی و سیره زندگی آنان تبیین شود.

وی افزود: گروه جهادی شهید علی ابراهیمی هربار سر مزار یک شهید از محله کیانشهر حاضر می‌شود؛ در این دوره هم نوبت به شهدای جنگ تحمیلی دوم از جمله شهید کوثری مقدم، شهید محمد مرادی و شهید قلی زاده رسید.

مدیر گروه جهادی شهید علی ابراهیمی خاطرنشان کرد: به نشانه تبعیت از سیره زندگی این شهیدان، گروه جهادی شهید علی ابراهیمی، برای رفع هر کدام از نیاز‌های مردم قدم برمی دارد. در حال حاضر انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای حفظ تاب آوری و روحیه اجتماعی مردم ضرورت دارد از این رو، برنامه‌های فرهنگی گروه افزایش یافته است که گرامیداشت جانبازان و شهدای دو جنگ اخیر یکی از این فعالیت هاست.