نخستین دوره تخصصی تربیت مدیران جوان فرهنگی آموزش و پرورش استان خوزستان در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵، در بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) در صیدون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی فر، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی مدیریت آموزشی و شناساندن ظرفیت‌های جوان در بدنه اجرایی، نخستین دوره تخصصی «تربیت مدیران جوان فرهنگی آموزش و پرورش استان خوزستان» در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵، با میزبانی معنوی امامزاده عبدالله (ع) در صیدون برگزار گردید.

وی افزود: این رویداد پیشرو که برای نخستین بار در سطح استان و کشور با این ساختار برگزار شد، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان، جمعی از مدیران مناطق و نواحی و همچنین مشاوران جوان ۴۰ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش استان برگزار شد.

علی فر تصریح کرد: در این دوره تخصصی، با هدف انتقال تجربیات مدیریتی و تجهیز جوانان به مهارت‌های لازم برای پذیرش مسئولیت‌های اجرایی در آینده، محور‌های کلیدی مدیریت آموزشی به بحث گذاشته شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اظهار داشت: حضور گسترده مشاوران جوان از تمامی نقاط استان، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت آموزش و پرورش خوزستان برای جایگزینی نسل جدید مدیران پویا و متعهد در نظام تعلیم و تربیت است.