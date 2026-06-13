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ایران زبان قدرت با دشمان را ادامه می‌دهد

زبان قدرتی از طرف ایران که متجاوزان را مجبور به عقب نشینی و نشستن پای میز مذاکره کرد و ادامه دارد تا تضمینی در برابر بد عهدی های دشمن باشد. این طبان نه با مذاکره بلکه در میدان و با قدرت موشکی حاصل شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳- ۲۱:۳۸
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برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، موشک های ایران ، اقتدار نظامی ایران
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