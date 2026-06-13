زبان قدرتی از طرف ایران که متجاوزان را مجبور به عقب نشینی و نشستن پای میز مذاکره کرد و ادامه دارد تا تضمینی در برابر بد عهدی های دشمن باشد. این طبان نه با مذاکره بلکه در میدان و با قدرت موشکی حاصل شد.