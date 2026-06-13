به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صرفه‌جویی به معنای استفاده درست و به‌اندازه از منابع موجود است؛ رویکردی که می‌تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فراوانی به همراه داشته باشد. کارشناسان بر این باورند که کاهش مصرف غیرضروری آب، برق، گاز و سایر منابع، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، به حفظ منابع برای نسل‌های آینده نیز کمک می‌کند.