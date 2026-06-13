پس از بروز اختلال در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، بررسی‌های فنی از وقوع یک حمله سایبری محدود حکایت دارد؛ با این حال مسئولان تأکید می‌کنند هیچ‌گونه نشت اطلاعات مشتریان یا دسترسی غیرمجاز رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: به آگاهی هم‌وطنان ارجمند می‌رساند، پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.

بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.

اولویت اصلی ما، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند.

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