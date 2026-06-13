دادستان مرکز خوزستان در بازدید از زندان سپیدار اهواز، ضمن بررسی مستقیم پرونده ۳۰ مددجو، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت صلح و سازش برای آزادی محکومان واجد شرایط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه نوروزی معاون اجرای احکام دادستان مرکز استان، حجت الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان‌ها، مومنی قاضی شعبه سوم اجرای احکام دادسرای اهواز و هاشم نیا مدیرکل زندان‌های استان با حضور در زندان سپیدار، با ۳۰ نفر از مددجویان دیدار و ضمن استماع دقیق درخواست‌ها و اظهارات آنان، دستورات مقتضی را جهت رفع موانع در پرونده‌ها صادر کرد.

وی در این دیدار با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری از طریق راهکار‌های قانونی، اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از محکومان حبس قانونی خود را طی کرده و تنها به دلیل داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برند، می‌توان با دعوت از شاکی و بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف، پرونده آنان را با صلح و سازش مختومه کرد.

خلفیان با اشاره به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف محکوم به قصاص، گفت: بر اساس این ماده در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص (بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم‌علیه)، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

خلفیان اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، شعب دادسرای مرکز استان توانستند ۹ درصد از پرونده‌های وارده را به صلح و سازش منتهی کنند که امیدواریم با همت همکاران و فرهنگ‌سازی در سال جاری، شاهد افزایش این آمار باشیم.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه تصریح کرد: اگرچه دستگاه قضا در مسیر اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان تلاش می‌کند، اما برای مجرمان حرفه‌ای و مخلان امنیت، هیچ‌گونه ارفاق قانونی در نظر گرفته نخواهد شد.

وی در حاشیه این بازدید، با حضور در بند نسوان و تماشای تمرین گروه سرود زندانیان که با محوریت گرامیداشت دانش‌آموزان شهید میناب برای مسابقات هنری سازمان زندان‌ها آماده می‌شد، از دست‌اندرکاران این برنامه تقدیر و بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در انتقال مفاهیم ارزشی و انسانی تأکید کرد.