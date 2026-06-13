افزایش تردد موتورسیکلت‌ها و سگ‌گردانی در دره گردو اراک، نارضایتی شهروندان و طبیعت‌گردان را به دنبال داشته است؛ موضوعی که در نشست بررسی مشکلات این تفرجگاه، مورد توجه مسئولان قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهروندان معتقدند تردد برخی موتورسیکلت‌ها در مسیرهای پیاده‌روی علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی، آرامش و امنیت خانواده‌ها و ورزشکاران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همچنین سگ‌گردانی در برخی بخش‌های این مجموعه تفریحی از دیگر مواردی است که به گفته مردم، موجب نگرانی و نارضایتی مراجعه‌کنندگان شده است.



در پی این مطالبات مردمی، موضوع در نشست بررسی مشکلات دره گردو اراک مطرح و بر لزوم ساماندهی وضعیت موجود تأکید شد.



معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک در این نشست گفت: پلیس راهور موظف شده است با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و راکبان متخلفی که با ایجاد آلودگی صوتی موجب مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، برخورد قانونی کند.



رضایی افزود: شهرداری اراک نیز در محدوده فضاهای سبز شهری با اجرای طرح‌های محصورسازی، از ورود موتورسیکلت‌ها به این مناطق جلوگیری خواهد کرد.