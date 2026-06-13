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امام جمعه كيش بر تبيين اهداف قيام امام حسين (ع) در مراسم عزاداري محرم و صفر تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در نشست هماهنگی برگزاری عزاداری محرم و صفر، گفت: با معرفی اهداف قیام امام حسین (ع) به مردم جهان میتوانیم زمینه ساز ظهور حضرت مهدی موعود (عج) باشیم.
او افزود: ایام عزاداری ماههای محرم و صفر بهترین فرصت تبلیغ دین اسلام است و شرکت در جلسههای عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) بهترین راه خداشناسی و آشنایی بیشتر با سیره اهل بیت علیهم السلام است.
نشست هماهنگی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و صفر با حضور امام جمعه کیش، مدیرکل صداوسیمای کیش، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش و نمایندگان هیئتهای مذهبی در حسینیه علمدار کربلا کیش برگزار شد.