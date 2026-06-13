حزب الله لبنان اعلام کرد:در ۲۴ ساعت گذشته در ۲۲ عملیات مواضع نظامی، مراکز و تجهیزات و ادوات زرهی صهیونیست‌ها را در مناطق عملیاتی هدف حملات خود قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رزمندگان مقاومت اسلامی با رصد دقیق، موفق شدند تلاش یک یگان پیاده‌نظام ارتش صهیونیستی برای نفوذ به جنوب لبنان را ناکام گذاشته و آنها را مجبور به عقب‌نشینی کنند.

نیرو‌های متجاوز صهیونیست نیمه‌شب گذشته با بهره‌گیری از پوشش آتش سنگین و دود سعی داشتند از محور «ارنون - زفاته» به سمت گذرگاهی در اطراف شهرک «کفرتبنیت» نفوذ کنند.

رزمندگان حزب‌الله با کشاندن نیرو‌های دشمن به تله‌ی طراحی‌شده، ضمن انفجار بمب‌های کارگذاشته، با آنان درگیر شدند.

در ادامه این عملیات، یگان توپخانه‌ای مقاومت با اجرای آتش دقیق و متمرکز روی منطقه کمین، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد که در نهایت منجر به شکست عملیات نفوذ و عقب‌نشینی اشغالگران شد.

رزمندگان مقاومت با استفاده از پهپادهای انتحاری نوع «ابابیل»، دو هدف مهم را منهدم کردند. در حمله نخست، یک خودروی نظامی ارتش “اسرائیل” از نوع «هاموی» در تپه «الحمامص» واقع در جنوب شهر «الخیام» هدف قرار گرفت. در عملیاتی دیگر، یک مرکز فرماندهی ارتش دشمن در حومه شهرک «یحمر الشقیف» توسط این پهپادها در هم کوبیده شد.

حزب‌الله لبنان با اجرای رگبارهای موشکی، یک مقر تازه‌تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «مارون‌الرأس» را هدف قرار داد. همچنین تجمع خودروهای نظامی اشغالگران در منطقه «جدیده میس‌الجبل» هدف حملات سنگین موشکی قرار گرفت.

در بخش پدافند هوایی، مقاومت اسلامی موفق شد با یک فروند موشک زمین به هوا، با پهپاد پیشرفته اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ – زیک» در آسمان منطقه «االتفاح» مقابله کند. این اقدام پدافندی، پهپاد متجاوز را مجبور به ترک حریم هوایی و عقب‌نشینی کرد.

همچنین، منابع خبری اعلام کردند در پی شلیک چند موشک از لبنان، صدای انفجارهایی در شمال فلسطین اشغالی شنیده شد.

حزب‌الله همچنین نخستین بار یک فروند پهپاد جاسوسی «هیرون 1» رژیم صهیونیستی در حریم هوایی شهرک «نحله» در منطقه بقاع سرنگون کرد.