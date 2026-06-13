دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که اختلال در خدمات ۴ بانک ناشی از یک حمله سایبری محدود بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.

علیرضا قیطاسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:

پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.

در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.

وی افزود اولویت اصلی ما، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند.

از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی پیگیری کنند.