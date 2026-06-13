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مدیرکل دامپزشکی خوزستان با هشدار نسبت به احتمال بروز بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو، بر رعایت ضوابط بهداشتی، خودداری از ذبح غیرمجاز و نگهداری اصولی گوشت پیش از مصرف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکریفرد با اشاره به افزایش فعالیت کنهها در فصل بهار و تابستان، نسبت به احتمال بروز بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو هشدار داد و بر رعایت ضوابط بهداشتی، خودداری از ذبح غیرمجاز و نگهداری اصولی گوشت پیش از مصرف تأکید کرد.
وی با اشاره به ماهیت بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو (CCHF) اظهار داشت: این بیماری یک عفونت ویروسی مشترک بین انسان و دام است که با آغاز فصل گرما و افزایش فعالیت کنهها، احتمال انتقال آن بیشتر میشود.
عسکری فرد افزود: بیماریهای مشترک بین انسان و دام گاه هم در دام و هم در انسان عوارض جدی ایجاد میکنند، اما برخی بیماریها مانند تب کریمه کنگو در دام علائم مشخص و قابل توجهی ندارند و این انسان است که در صورت ابتلا، با عوارض شدید و حتی خطر مرگ مواجه میشود.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: این بیماری در انسان معمولاً در دو مرحله بروز میکند؛ مرحله نخست با علائمی شبیه آنفلوانزا از جمله تب، درد عضلانی و بیحالی همراه است که در صورت مراجعه بهموقع، درمانپذیرتر است. اما در مرحله دوم، با بروز خونریزیهای داخلی و خارجی همراه میشود که درمان را بسیار دشوار کرده و احتمال مرگ را افزایش میدهد؛ بنابراین توصیه میشود شهروندان در صورت مشاهده علائم شبهآنفلوانزا در این فصل، از خوددرمانی پرهیز کرده و حتماً به پزشک مراجعه کنند.
وی کنه را ناقل اصلی این بیماری دانست و گفت: تماس مستقیم با کنه، له کردن آن با دست، تماس با خون و ترشحات دام آلوده و همچنین تماس با گوشت تازه دام آلوده میتواند موجب انتقال بیماری شود.
عسکریفرد با توصیه به بانوان خانهدار بیان کرد: هنگام قطعهکردن گوشت در منزل حتماً از دستکش استفاده شود و از تماس مستقیم دست با گوشت خام جلوگیری گردد.
وی با تأکید بر اینکه ذبح دام باید صرفاً در کشتارگاههای مجاز و تحت نظارت دامپزشکی انجام شود، افزود: در صورت ذبح خارج از کشتارگاه ـ که مورد تأیید دامپزشکی نیست ـ ضروری است لاشه دام حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتیگراد) و امعا و احشا بهویژه جگر و دل حداقل ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری شود و از مصرف گوشت به صورت «گرم به گرم» جداً خودداری گردد.
مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان در پایان گفت: گوشت عرضهشده در قصابیهای مجاز که دارای مهر و برچسب نظارت بهداشتی دامپزشکی است، فرآیند پیشسرد را طی کرده و کاملاً سالم و قابل اطمینان است. رعایت توصیههای بهداشتی دامپزشکی، تضمینکننده سلامت شهروندان و امنیت غذایی جامعه خواهد بود.