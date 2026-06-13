اولین نشست ستاد گرامیداشت «شهدای اقتدار» صبح امروز با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های این هفته، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اولین نشست ستاد گرامیداشت «شهدای اقتدار» صبح امروز با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های این هفته، برگزار شد.

در این نشست، اعضای ستاد پیرامون جزئیات اجرایی برنامه‌های مربوط به شهدای اقتدار تبادل نظر و هماهنگی‌های لازم را انجام دادند.

این ستاد که با محوریت دستگاه‌های خدماتی، فرهنگی، اجرایی، نظامی و انتظامی تشکیل شده است، قرار است در تاریخ ۲۷ خرداد (دوم محرم)، یادواره‌ای تحت عنوان «شهدای اقتدار» را با شعار «ایران مقاوم» در سراسر استان برگزار نماید.

در این نشست، آقای جلالی، معاون امنیتی استانداری، ضمن اشاره به برنامه‌های ویژه این هفته، اظهار داشت: «برنامه‌های گسترده‌ای از جمله دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه در سطح استان طراحی و برنامه‌ریزی شده است.»

وی با تأکید بر اهداف اصلی این یادواره افزود: «هدف اصلی ما از برگزاری این مراسم، تبیین معارف و ارزش‌های جنگ ۱۲ روزه و ایجاد یک جریان مبارزتی و آگاهی‌بخش پیرامون جایگاه شهدای اقتدار است.»