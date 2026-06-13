استاندار لرستان در پیامی به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار گفت: شهدای اقتدار طلایه داران عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی هستند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در پیامی به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار،شهدای اقتدار را طلایه داران عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی عنوان کرد.

در پیام سید سعید شاهرخی آمده است

نام شهدای اقتدار، همچون برگ زرینی در تاریخ پرشکوه مقاومت و ایستادگی ملت ایران، همواره خواهد درخشید.

شهدایی که علاوه بر اقتدار نظامی، اسوه فضائل اخلاقی و از سرآمدان حوزه‌های مختلف علمی، هسته‌ای، فناوری، فرهنگی و ...بودند.

بی‌شک شهادت، عزت ابدی است و شهدا طلایه داران استقلال، آزادی و اقتدار ایران اسلامی در تاریخ هستند، تاریخی که به نام این شهدا مزین شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی، امانت گران‌بهای این شهداست.

شهدای اقتدار، یادآور یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های مقاومت، ایثار و عزت ملت بزرگ ایران در برابر جبهه کفر و استکبار و صهیونیسم جهانی هستند و آرمان‌شان چراغ راه ملت ایران برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان قسم خورده این انقلاب است.

۲۳ خرداد به عنوان روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی در حقیقت یادآور مسیر مقدس و پرفراز و نشیب بزرگمردانی‌است که در کنار تعهد و پایمردی دینی و انقلابی، مسیر پیشرفت، ترقی و پیشگامی ایران در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری، دانش و پژوهش را به قله‌های افتخار و سربلندی، رهنمون کردند.

فقدان این عزیزان، نه تنها ضایعه‌ای بزرگ و غم‌انگیز برای خانواده‌های این شهدا، که داغی بزرگ برای ملت ایران در غم از دست دادن چهره‌های بزرگ و شاخص این سرزمین در حوزه‌های مختلف اقتدار و سربلندی این مرز پرگهر است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، سالروز شهادت شهدای والامقام مدافع وطن را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و خانواده معزز شهدای ایران اسلامی، تسلیت عرض نموده و ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدای انقلاب، اعلام می‌دارد؛ راه شهدای عزیز تا همیشه ادامه دارد.