هزاران پاکستانی‌ در اجتماع باشکوه تجدید میثاق با شهید امت گردهم آمده و ضمن تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت تزلزل‌ناپذیر خود را از ایران و محور مقاومت فریاد زدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با اولین سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سپری شدن یکصد روز از سومین جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت جمهوری اسلامی ایران، هزاران نفر از پاکستانی‌ها که خود را نیز صاحب عزای شهادت مظلومانه قائد امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای می‌دانند، امروز در اجتماع باشکوه تجدید میثاق با شهید امت گردهم آمده و ضمن تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت تزلزل‌ناپذیر خود را از ایران و محور مقاومت فریاد زدند.

اجتماع عظیم شهید امت امروز در میدان تاریخی "منار پاکستان" شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب نبرپا شد، جایی که ۸۶ سال پیش (۲۳ مارس ۱۹۴۰ میلادی) رهبرا مسلمان شبه قاره قطعنامه تشکیل کشور مستقل و اسلامی پاکستان را در همین مکان تاریخی را تصویب کردند؛ و امروز یک قدرت نمایی برای وحدت جامعه مسلمان پاکستان در حمایت از مظلومان به ویژه دفاع از مقاومت جانانه جمهوری اسلامی ایران علیه استکبار جهانی به نمایش گذاشته شد.

این گردهمایی یک تجدید عهد تاریخی با رهبر انقلاب اسلامی در جایی بود که ۸ دهه پیش مطالبه تشکیل کشور مستقل پاکستان به گوش جهان رسید. "منار پاکستان" یک نقطه تاریخی در شهر لاهور، مدفن شاعر پارسی گو و ایران دوست پاکستانی یعنی علامه اقبال لاهوری است. این همان محلی می‌باشد که ۸۶ سال پیش در سال ۱۹۴۰ یعنی ۷ سال قبل از تشکیل رسمی کشور پاکستان، رهبران مسلمان وقت شبه قاره قطعنامه‌ای را تهیه کرده و تشکیل یک سرزمین مستقل با مرز‌های جداگانه برای مسلمان شبه قاره شدند.

امروز در همین میدان تاریخی که مطالبه تشکیل کشور پاکستان به گوش جهان رسید، ده‌ها هزار نفر از پیروان ولایت و دوستداران جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نیز بیعت با حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را تجدید کردند.

هزاران نفر از اقشار مختلف مردم که از شهر‌های مختلف پاکستان خود را به لاهور و به این اجتماع وحدت آفرین رسانده بودند، تصاویر رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، پرچم‌های ایران، پاکستان و فلسطین را به دست گرفته و یکصدا فریاد‌های لبیک یا حسین و لبیک یا خامنه‌ای سردادند.

آنان با فریاد‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، همبستگی خود را با ملت جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند. سخنرانان از احزاب مختلف سیاسی و گروه‌های شیعه و اهل تسنن با تمجید از حضور عظیم مردم در اجتماع شهید امت، استقامت ایران در برابر دشمنان متجاوز را مورد ستایش قرار داده و تاکید کردند که رویداد تاریخی امروز بار دیگر مهر تاییدی بر همبستگی و حمایت تزلزل‌ناپذیر مردم پاکستان از ایران و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سناتور علامه ناصر عباس جعفری رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین، علامه سید جواد نقوی رئیس حوزه علمیه عروه الوثقی، مهران موحدفر سرکنسول ایران در لاهور، اصغر مسعودی مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، شماری از شخصیت‌های اهل تسنن، روسای گروه‌های دانشجویی و مذهبی در اجتماع امروز حضور یافته و سخنرانی کردند.

آنان طی پیام‌هایی ضمن تاکید بر حمایت قوی و مواضع تزلزل‌ناپذیر ملت پاکستان در حمایت از آرمان‌های فلسطین، مردم کشمیر و برائت از توطئه سازش با رژیم نامشروع صهیونی، خواستار یکپارچگی کشور‌های منطقه و ملت اسلامی برای مقابله با چالش‌های مشترک و گام‌های هماهنگ برای دفاع از منافع جهان اسلام شدند. رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان با محکومیت جنایات آمریکا علیه ایران و کشور‌های اسلامی در منطقه و همدستی رژیم ترامپ با رژیم نسل کش صهیونیستی، نسبت به توطئه‌های پیدا و پنهان اسرائیل علیه منطقه و پروژه تصرف سرزمین‌های اسلامی هشدار دادند.