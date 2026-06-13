نماینده ولی‌فقیه در لرستان در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان شهید، مدافعان عزت ایران اسلامی و ۸۸ شهید سرافراز استان لرستان، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت، آمادگی و روحیه انقلابی تأکید کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد به مناسبت نخستین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت حماسه‌آفرینی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.



در پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است:





بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

بیست‌وسوم خرداد، یادآور روز‌هایی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ روز‌هایی که دشمن آمریکایی صهیونیستی با توهم تضعیف جمهوری اسلامی ایران، آتش تجاوز و دشمنی را برافروختند، اما با اراده الهی، هوشیاری ملت و اقتدار نیرو‌های مسلح، با شکستی سخت و فراموش‌نشدنی مواجه شدند.

در آن روز‌های پرافتخار، جمعی از فرماندهان، سرداران، دانشمندان و فرزندان رشید این مرز و بوم به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و استان سرافراز لرستان هم با تقدیم ۸۸ لاله گلگون‌کفن، سهمی بزرگ در دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی ایفا کرد. یاد و نام همه شهیدان آن حماسه بزرگ، به‌ویژه شهدای والامقام لرستان، برای همیشه در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که ملت ایران، ملتی شکست‌ناپذیر است و هرگاه دشمنان در برابر این سرزمین صف‌آرایی کنند، با دیوار مستحکم ایمان، وحدت و مقاومت رو‌به‌رو خواهند شد. حماسه‌آفرینی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش، سپاه، بسیج و فراجا تا همه مدافعان امنیت، برگ زرین دیگری بر کتاب افتخارات این ملت افزود.

در این میان، رشادت‌ها و مجاهدت‌های شیرمردان و دلاوران پادگان هوافضای امام علی علیه‌السلام و دیگر یگان‌های عملیاتی و پشتیبانی، جلوه‌ای درخشان از ایمان، تخصص، آمادگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که فرزندان این ملت در دفاع از ایران اسلامی لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان لرستان همانند همه ی مقاطع حساس انقلاب اسلامی، با بصیرت، حضور و پشتیبانی مثال‌زدنی خود از نظام اسلامی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، ثابت کردند که پیوند ملت و انقلاب، پیوندی عمیق، ریشه‌دار و ناگسستنی است.

تجربه‌های گذشته و حوادث سال‌های اخیر به روشنی نشان داده است که ما به دشمن، تهدیدها، فریب‌ها و حیله‌های او اعتماد نداریم؛ اعتماد ما به خداوند متعال، به قرآن کریم و وعده‌های حق الهی است؛ اعتماد ما به ملت بزرگ ایران است؛ اعتماد ما به نیرو‌های مسلح مؤمن، انقلابی و مقتدر جمهوری اسلامی ایران است. همین سرمایه‌های عظیم، ضامن عزت، امنیت و پیشرفت کشور خواهند بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان شهید، مدافعان عزت ایران اسلامی و ۸۸ شهید سرافراز استان لرستان، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت، آمادگی و روحیه انقلابی تأکید نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت روزافزون اسلام، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و سربلندی ملت بزرگ ایران را درخواست می‌نمایم.

قطعا مردم شرافتمند استان لرستان در مراسم‌هایی که برای بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود از جمله چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴٠۵ در خیابان انقلاب شهر خرم آباد، شرکت خواهند کرد.