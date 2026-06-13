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سازمان گذرگاهها و مرزهای غزه با انتشار گزارشی، از تداوم محدودیتهای شدید در ورود سوخت و کالاهای تجاری خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان گذرگاهها و مرزهای غزه در این گزارش اعلام کرد: فقط ۱۸ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه از طریق گذرگاه «کرم ابوسالم» وارد نوار غزه شده است.
همه کامیونهای ورودی متعلق به سازمان یونیسف بوده و شامل ۳ کامیون مواد غذایی و مکملهای تغذیهای و ۱۵ کامیون کالاهای مصرفی و مواد شوینده است.
هیچگونه کامیون تجاری یا محموله سوختی اجازه ورود به نوار غزه را دریافت نکردهاند. گذرگاههای «زیکیم» و «کسوفیم» همچنان تعطیل هستند و هیچ ترددی در آنها صورت نمیگیرد.