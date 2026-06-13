به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه لبنان در گفت‌و‌گو با روزنامه فرانسوی لو فیگارو در اظهاراتی یک‌جانبه ادعا کرد: «مسئله لبنان باید از مسئله ایران جدا شود. ما نمی‌پذیریم که کسی از طرف ما مذاکره کند یا به نام ما توافق‌نامه امضا کند.»

یوسف رجی، در ادامه ادعایش گفت: این امر ناگزیر به ضرر ما خواهد بود.»

این ادعای یوسف رجی پس از آن مطرح شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که هرگونه توافق احتمالی با آمریکا مشروط به پایان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان است.

وزیر امور خارجه لبنان در ادامه ادعا کرد: علاوه بر این، تصمیم شجاعانه رئیس‌جمهور برای مذاکره مستقیم با اسرائیل، تحت نظارت ایالات متحده، ثابت کرده است که ما می‌توانیم مسیری مستقل را دنبال کنیم.

سفارت ایران در بیروت روز شنبه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر امور خارجه لبنان نوشت: آقای سید یوسف رجی، در فهم و ارزیابی خود از ملت ایران و نظام و دولتی که مردم ما آن را دوست دارند، دچار اشتباه نشوید و واقع‌بین باشید!