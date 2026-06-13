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وزرای کشاورزی ایران و نیجریه در حاشیه اجلاس بریکس بر افزایش همکاری های دوجانبه تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،غلامرضا نوری در حاشیه نشست وزیران کشاورزی بریکس، در دیدار با همتای نیجریه ای بر لزوم افزایش همکاری های دو کشور تاکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار از ابراز همدردی دولت نیجریه با دولت و ملت ایران در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و شهادت رهبر فقید و برخی از فرماندهان و ملت عزیزمان قدردانی کرد و گفت: مواضع کشورهای مستقل در حمایت از حقوق ملتها نشان میدهد که همکاری و همبستگی میان کشورهای در حال توسعه، میتواند نقش مهمی در مقابله با یکجانبهگرایی در جهان ایفا کند.
نوری با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران و نیجریه در بخش کشاورزی افزود: دو کشور از توانمندیهای مکمل و فرصتهای فراوانی برای توسعه همکاریهای مشترک برخوردار هستند و میتوانند در حوزههای مختلف کشاورزی به شرکای راهبردی یکدیگر تبدیل شوند.
وی همکاری در زمینه اصلاح نژاد دام، تولید و تأمین واکسنهای دامی، انتقال دانش فنی، توسعه مکانیزاسیون و ماشینآلات کشاورزی و همچنین کشاورزی فراسرزمینی را از مهمترین محورهای همکاری میان دو کشور برشمرد.
نوری آمادگی ایران برای همکاری با نیجریه در حوزه کشاورزی فراسرزمینی اعلام کرد و افزود: ظرفیتهای ارزشمند نیجریه در بخش زمین و تولیدات کشاورزی، زمینه مناسبی برای اجرای طرحهای مشترک و تأمین امنیت غذایی فراهم کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: برای پیگیری توافقات و طرحهای مشترک ایران و نیجریه کمیته مشترک تخصصی میان دو کشور تشکیل تا زمینه اجرایی شدن همکاریها در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
وزیر کشاورزی نیجریه در این دیدار ضمن ابراز همدردی مجدد با دولت و ملت ایران، بر اهمیت توسعه همکاریهای کشاورزی میان دو کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه جمعیت نیجریه تا سال ۲۰۵۰ میلادی به حدود ۴۰۰ میلیون نفر خواهد رسید، گفت: تأمین امنیت غذایی یکی از اولویتهای اصلی دولت نیجریه است و برنامههای گستردهای برای افزایش تولیدات کشاورزی و بهرهوری در این کشور در حال اجراست.
وزیر کشاورزی نیجریه افزود: در حال حاضر تنها حدود نیمی از اراضی قابل کشت این کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته و ظرفیتهای بزرگی برای توسعه کشاورزی، جذب سرمایهگذاری و همکاری با شرکای بینالمللی وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت حدود ۴۲ میلیون خانوار در بخش کشاورزی نیجریه، خواستار گسترش همکاریهای فنی و فناورانه با جمهوری اسلامی ایران شد و بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط کشاورزی و تجاری با ایران تأکید کرد.
دو طرف در این دیدار، توسعه همکاریهای دوجانبه در بخش کشاورزی را زمینهای مهم برای تقویت امنیت غذایی، افزایش تولید و توسعه پایدار در دو کشور ارزیابی و بر ضرورت گسترش همکاریهای فنی، تحقیقاتی و تجاری در بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه روابط اقتصادی و تأمین منافع متقابل تاکید کردند.
اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو بریکس به مدت ۲ روز (۲۲ و ۲۳ خردادماه) در شهر ایندورا در ایالت مادیهاپرادش در کشور هند برگزار میشود.